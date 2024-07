Era il 22 luglio 1424 quando cinque monache giungevano a Foligno provenienti da Sulmona, da dove erano scappate a causa delle lotte tra famiglie nobili che si contendevano la supremazia sul governo cittadino. Prima di lasciare per sempre l’Abruzzo, si erano fermate all’Aquila, dove avevano incontrato san Bernardino da Siena che le aveva incoraggiate a scegliere proprio Foligno come luogo per continuare la loro vita religiosa. La scelta non era casuale: già da un secolo la cittadina umbra era diventata la culla dell’Osservanza francescana, il movimento che spingeva al ritorno alle origini della Regola di san Francesco. Le cinque suore, tutte imparentate tra loro, alcune clarisse, altre agostiniane, vennero accolte da Corrado Trinci, che diede loro in possesso alcune abitazioni e una torre ma ben presto il vescovo della ...

