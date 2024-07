Vertice del G7 sul commercio

Roma , 16. Si è aperto oggi a Villa San Giovanni, in provincia di Reggio Calabria, il vertice dei ministri del Commercio del g7 , presieduto dal vicepremier e ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale italiano, Antonio Tajani (l’Italia ha la presidenza di turno dell’organismo). Al centro delle discussioni, il rafforzamento del sistema commerciale multilaterale attraverso la riforma dell’Organizzazione mondiale del commercio (Omc); la parità di condizioni sui mercati globali; la sostenibilità ambientale nel commercio; la resilienza e la sicurezza economica globale. Ma anche la situazione in Medio Oriente e nel Mar Rosso, nonché nell’Indo-Pacifico. Alla riunione partecipano anche i ministri del Commercio di Paesi partner considerati strategici, come Brasile, Corea del Sud, India, ...

