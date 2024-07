L’auspicio è che «Roma Capitale e Regione Lazio lavorino insieme per aumentare i numeri dei posti per l'accoglienza, coinvolgendo enti del terzo settore e trovando immobili pubblici idonei. Contiamo di aumentare i punti di assistenza di 200 l’anno per arrivare ad avere a Roma 2.000 posti per l’accoglienza. Chi vive per strada molto spesso non lo fa per scelta. Se tutte le istituzioni insieme fanno la loro parte, potremmo sicuramente garantire una maggiore accoglienza». Ad affermarlo recentemente è stata l’assessora capitolina alle Politiche sociali, Barbara Funari, presentando i primi risultati dell’indagine sui senza fissa dimora scaturiti dalla “Notte della solidarietà”, la campagna promossa lo scorso aprile dal Comune di Roma, in collaborazione con l’Istat, che ha consentito tramite gruppi di volontari ...

