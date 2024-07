Un percorso estremamente pericoloso

Ad incidere il tragitto nelle acque oceaniche, i traffici criminali di esseri umani, il passaggio in realtà instabili Dall’inizio del 2024 sono più di 19.000 i migranti sbarcati via mare alle isole Canarie, a Tenerife come a El Hierro. I dati del ministero dell’Interno spagnolo parlano di un lasso temporale in cui i tentativi di arrivo dall’Africa sono triplicati rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Quella atlantica verso le Canarie è una rotta sotto pressione, «che si è riaperta negli ultimi anni ma che non è nuova», spiega Eugenio Cusumano, docente di Scienza politica all’università di Messina. In una conversazione con «L’Osservatore Romano», l’analista ricorda che «già nel 2008 c’era stata la cosiddetta crisi delle pateras, caicchi che ...

