Carlo Petrini, fondatore dell’associazione internazionale Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche, e Gaël Giraud, sacerdote gesuita che dirige un programma per la giustizia ambientale alla Georgetown University di Washington, hanno ricevuto il premio Antropologia ed Ecologia da parte del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Piemonte orientale e l’associazione culturale Costantino Nigra per il libro Il gusto di cambiare. La transizione ecologica come via per la felicità (Bra, Slow Food Editore - Roma, Libreria Editrice Vaticana, 2023, pagine 176, euro 18, con una prefazione di Papa Francesco). La cerimonia di premiazione si è svolta il 22 giugno, presso Villa San Remigio a Verbania Pallanza.

