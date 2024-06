Lina Bolzoni e il piacere della lettura

«Nessun vascello c’è che come un libro possa portarci in terre lontane» scriveva Emily Dickinson. Oggi che l’estate e le vacanze si avvicinano in tanti sognano, come il «buon lettore» di Italo Calvino, i contorni, i colori e i profumi di altri luoghi e insieme la compagnia di un libro con il fruscio delle pagine che scorrono. Come i libri ci portano in altri spazi e in altri tempi, così c’è una studiosa capace di accompagnarci nell’arte di leggere, una vera e propria galassia dove si intrecciano storie e storia, riflessioni ed emozioni, un’idea della cultura e un’idea di mondo. Lina Bolzoni docente di Letteratura italiana alla scuola Normale Superiore di Pisa e alla New York University, autrice di saggi che hanno riscritto molti modelli letterari e iconografici, esperta di mnemotecnica, ha ...

