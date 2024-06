Lutto nell’episcopato

S.E. Monsignor Gianfranco Agostino Gardin, arcivescovo-vescovo emerito di Treviso, in Italia, è morto nel pomeriggio di venerdì 21 giugno, all’età di 80 anni, presso la Casa del Clero di Treviso, dove risiedeva. Nato a San Polo di Piave, in diocesi di Vittorio Veneto, il 15 marzo 1944, era entrato nell’ordine dei Frati minori conventuali, emettendo la professione semplice nel 1961 e quella solenne nel 1965. Il 21 marzo 1970 era divenuto sacerdote e il 10 luglio 2006 era stato eletto alla Chiesa titolare di Cissa con il titolo personale di arcivescovo e, al contempo, nominato segretario della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica. Il 1° novembre 2007 era stato trasferito alla sede titolare di Torcello e il 18 dicembre 2009 era stato nominato arcivescovo-vescovo di Treviso. Il 6 luglio 2019 aveva rinunciato alla guida pastorale della diocesi veneta. Le esequie si terranno venerdì 28, alle 10.30, nella cattedrale di Treviso, e saranno presiedute dal patriarca di Venezia, Francesco Moraglia.