Panorama politico frammentato nel dopo elezioni in Belgio

Le elezioni parlamentari, che si sono svolte lo scorso 9 giugno in Belgio, hanno accentuato la crisi identitaria e politica nella nazione dell’Europa occidentale. Il risultato delle consultazioni ha infatti dato vita ad uno scenario frammentato che renderà complessa la formazione del prossimo esecutivo. La Nuova Alleanza Fiamminga, partito conservatore ed autonomista basato nella regione delle Fiandre, ha ottenuto poco meno del 17 per cento dei voti a livello nazionale mentre il Vlaams Beelang, movimento di estrema destra che propone la secessione delle Fiandre dal Belgio, è giunto secondo con il 13,7 per cento dei consensi. In terza posizione c’è il Movimento Riformatore, partito conservatore della regione della Vallonia, con il 10,2 per cento dei voti ed a seguire una serie di movimenti, dal Partito Comunista ai ...

