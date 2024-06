Roma , 13. Un’importante opportunità per compiere «progressi su questioni chiave», dalla crisi climatica agli sforzi verso una migrazione sicura, fino ai «principi» che governino l’Intelligenza artificiale (Ia). È il vertice g 7, in corso da oggi a sabato a Borgo Egnazia, in Puglia, sotto la presidenza italiana, nelle parole del segretario generale dell’Onu, António Guterres. Aprendo la tre giorni, il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha accolto stamani i leader partecipanti a un incontro, ha detto, «aperto al mondo». In una Borgo Egnazia blindata per le misure di massima sicurezza, ci sono il presidente statunitense, Joe Biden, tornato in Europa dopo il recente viaggio in Francia per gli 80 anni dallo sbarco in Normandia, e il presidente francese, Emmanuel ...

