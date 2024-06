Mosca, 12. A poche ore dall’inizio del vertice dei capi di Stato e di governo del g7 in Puglia, il presidente della Federazione russa, Vladimir Putin, rilancia la sfida all’Occidente, inviando a Cuba tre navi da combattimento (che trasportano i missili ipersonici Zirkon) e un sottomarino a propulsione nucleare per una serie di esercitazioni militari nell’Atlantico, al largo delle coste statunitensi. Lo ha confermato all’agenzia di stampa russa Ria Novosti il comandante della Marina militare, Alexander Moiseev, precisando che si tratta di un’operazione che rientra «nell’ambito della cooperazione tra Mosca e l’Avana». Gli Zirkon sono in grado di coprire in pochi secondi i circa 200 chilometri che separano Cuba dalla Florida. L’amministrazione di Washington ha comunque tenuto a precisare che le esercitazioni «non ...

