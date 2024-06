Un discorso al centro congressi in occasione della 50a Settimana sociale dei cattolici italiani e un’omelia durante la celebrazione della messa in piazza dell’Unità d’Italia: li pronuncerà il Papa in occasione della visita pastorale a Trieste, prevista per domenica 7 luglio.

Stamane la Sala stampa della Santa Sede ne ha reso noto il programma, predisposto dalla Prefettura della Casa pontificia.

Il vescovo di Roma decollerà di buon mattino dall’eliporto vaticano per atterrare verso le 8 nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia, presso il Centro congressi “Generali Convention Center”, dove sarà accolto dal cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Conferenza episcopale italiana (Cei), dai monsignori Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente del Comitato organizzatore delle Settimane sociali, ed Enrico Trevisi, vescovo di Trieste, e da autorità e personalità locali.

Nella sede dei lavori congressuali (3-7 luglio) dedicati al tema «Al cuore della democrazia», dopo il saluto di Zuppi e l’introduzione di Renna, il Papa pronuncerà il suo discorso. Al termine incontrerà brevemente rappresentanti ecumenici, del mondo accademico, migranti e disabili.

Successivamente in automobile scoperta Francesco raggiungerà piazza dell’Unità d’Italia per la celebrazione della messa, seguita dalla recita dell’Angelus domenicale. Prima della benedizione conclusiva, è previsto il saluto dell’ordinario locale Trevisi. Verso le 12.30 il Pontefice salirà sull’elicottero che decollando dal molo Audace di Trieste lo ricondurrà in Vaticano.