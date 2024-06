Baghdad, 1. Su richiesta delle autorità di Baghdad, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso ieri all’unanimità che la Unami — la missione di assistenza dell’Onu per l’Iraq — lascerà il Paese arabo alla fine del 2025, dopo oltre 20 anni. All’inizio di maggio, in una lettera fatta pervenire al Consiglio di sicurezza dell’Onu, il primo ministro iracheno, Mohamed Shia al-Sudani, aveva infatti chiesto la chiusura della Unami, in quanto, «dopo avere superato sfide grandi e di diverso tipo, non esistono più i presupposti per avere una missione politica in Iraq». La risoluzione adottata ieri dal Consiglio di sicurezza ha esteso il mandato della missione per un ultimo periodo di 19 mesi, fino, quindi, al 31 dicembre del 2025. Dopo questa data, l’Unami cesserà tutte le ...

