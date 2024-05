Tel Aviv , 31. La politica israeliana è scossa non solo dalla guerra a Gaza, ma anche dai sommovimenti all’interno del governo che quel conflitto sta conducendo dal 7 ottobre. Il partito Unità nazionale, guidato da Benny Gantz, leader dell’opposizione ma ministro del gabinetto di guerra formato dopo l’attacco di Hamas, ha presentato un disegno di legge per lo scioglimento della Knesset e la richiesta di elezioni anticipate. Un passo che segue la minaccia di alcuni giorni fa, formulata da Gantz, ovvero che avrebbe lasciato l’esecutivo qualora non fosse arrivato entro l’8 giugno un piano per Gaza. A presentare il testo è stata la deputata Pnina Tamano-Shata. Vi si sostiene — scrive il «Times of Israel» che lo ha visionato — che «il 7 ottobre è un disastro che ci impone di ritornare alle urne ...

