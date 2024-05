Opporsi alla mafia conviene. Anche alle imprese

Opporsi alla mafia. Giusto. Ma poi? Se alla fine di questo atteggiamento virtuoso c’è, magari il fallimento economico della propria impresa? Conviene? La risposta è “sì”. Almeno in Calabria, nella Locride e non solo, dove è attivo “Goel”, un gruppo di cooperative, società private, aziende agricole e imprese sociali, in tutto una cinquantina di enti e associazioni che condividono un progetto di riscatto e di cambiamento in Calabria a partire dallo sfruttamento sostenibile del territorio. E che dimostrano, con i fatti, che opporsi alla ‘ndrangheta ha un ritorno economico notevole. Come spiega, in questo colloquio con L’Osservatore Romano, il presidente del gruppo, Antonio Linarello. Linarello, da dove viene Goel? Goel è nato nel 2003 a partire da una analisi rispetto alla stasi che c’è in ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI