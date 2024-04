È da qualche giorno in libreria un saggio del cardinale Giuseppe Versaldi, prefetto emerito della Congregazione per l’educazione cattolica, Chiesa e identità di genere. Un metodo per il dialogo tra fede e ragione (Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, 2024, pagine 128, euro 12), che si cala nella stretta attualità del dibattito teologico sui temi dell’etica sessuale nel paradigma di una relazione positiva tra fede e ragione. Perché ha sentito l’esigenza di scrivere questo libro? Mi ha suscitato soprattutto il permanere di una contrapposizione tra fede e scienza che vede spesso la Chiesa sul banco degli imputati sui temi della sessualità, per cui la Chiesa si opporrebbe all’evoluzione scientifica. Io ho voluto viceversa sottolineare come sia necessario per entrambe le parti fare un passo indietro ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI