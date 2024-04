Le piante e l’uomo: la lezione francescana

In vista dell’800° centenario del Cantico delle Creature di S. Francesco (2025) e alla luce dell’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco (2015) il Museo dei Cappuccini, il Museo delle Civiltà di Roma e il Dipartimento Distav dell’Università di Genova promuovono una riflessione sul mondo vegetale, i suoi usi e le sue simbologie, venendo incontro alla richiesta dello stesso Pontefice di “prestare attenzione alle culture locali” (LS. n.143). S. Francesco d’Assisi proponeva ai suoi frati “di riconoscere la natura come uno splendido libro nel quale Dio ci parla” (ibidem n. 12). Forse proprio per questo immediato contatto con la natura, vista in chiave di fede, i francescani si sono sempre occupati, nell’ambito della loro attività, della manipolazione di piante e fiori. Manufatti, medicamenti e bevande sono stati una ...

