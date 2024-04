Sono 84.248 i volontari nelle Caritas di tutta Italia, di cui 22.275 nei servizi diocesani e 61.973 nelle parrocchie. È quanto emerge dal primo rapporto intitolato “Tutto è possibile. Il volontariato in Caritas: dati e riflessioni”, che illustra in 80 pagine la presenza dei volontari, nel 2023, nei centri e nei servizi residenziali e non residenziali a livello diocesano (mense, centri di distribuzione di beni, empori della solidarietà, ostelli notturni, case famiglia e comunità alloggio, centri di ascolto). Maggioritaria è però la presenza in ambito parrocchiale, con oltre 61.000 presenze, soprattutto in Puglia e in Umbria. La metà dei volontari è attiva soprattutto e nelle regioni del Nord Italia (50,4 per cento), il 16,6 per cento nel Centro, il 33 per cento nel Mezzogiorno (Sud e ...

