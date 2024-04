La Pasqua è stata un’occasione di autentica conversione dei cuori

Un paese con istituzioni fragili. Milizie che imperversano e controllano intere regioni. Violenze e taglieggiamenti continui sulla popolazione. Territori saccheggiati delle preziose materie prime. Questa è oggi la Repubblica Centroafricana, una nazione che sembra non avere futuro. Dai tempi dell’indipendenza (1958), l’ex colonia francese vive una situazione di profonda instabilità politica caratterizzata da continui colpi di stato. «La Repubblica Centroafricana — raccontava qualche anno fa un gesuita che ha lavorato per anni nel paese — ha conosciuto molti golpe. Tutti, però, rientravano dopo pochi mesi e la vita ritornava a scorrere come al solito. Quello del 2012 è stato invece un colpo di stato che ha cambiato nel profondo il paese e condotto allo sfacelo delle istituzioni e alla divisione della ...

