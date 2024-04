Serenissima Show

Surreale, elegante nei suoi arabeschi a colori saturi, fatto della materia di cui sono fatti i sogni, come scrive il Bardo in uno dei suoi frasi più famose, e “scritto” dal vivo con i linguaggi universali dell’immagine e del suono da attori, acrobati e musicisti. Il Comune della Serenissima e il Teatro Stabile del Veneto-Teatro nazionale hanno annunciato la nascita di Titizé. A Venetian Dream, lo spettacolo ufficiale della città di Venezia realizzato insieme alla Compagnia Finzi Pasca. «Ci aspettano mesi di grande lavoro — ha chiosato Giampiero Beltotto, presidente della Fondazione Teatro Stabile — ma siamo orgogliosi di presentare un progetto pensato per il palcoscenico internazionale di Venezia, un teatro che ha da poco compiuto quattrocento anni, in cui il Comune di Venezia ha voluto investire per restituirlo ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI