Misericordia e non sacrifici

Si intitola Misericordia io voglio e non sacrifici il sussidio pastorale preparato dall’Ufficio liturgico nazionale e dall’Ispettorato dei cappellani delle carceri della Conferenza episcopale italiana per promuovere e sensibilizzare l’attenzione verso il mondo delle carceri. Si tratta di uno strumento agile — contenente le parole dei pontefici sul tema e alcune proposte per l’animazione liturgica — che ogni comunità potrà utilizzare per declinare tale sensibilità secondo le modalità che riterrà più opportune. «Questo sussidio vuole essere un segno di attenzione delle Chiese in Italia per quanti sono stati privati della loro libertà personale e di incoraggiamento per coloro che operano nelle carceri», spiega nella presentazione monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI