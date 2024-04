«Parole in cammino». Sfide, domande, a volte risposte

Da venerdì 5 aprile, con cadenza settimanale fino al 5 luglio, partirà un nuovo programma della Radio Vaticana, visibile in diretta sulla pagina facebook di Radio Vaticana e Vatican News e disponibile successivamente su YouTube, condotto dal direttore Andrea Monda che avrà in ogni puntata due ospiti, giovani, con cui confrontarsi e conversare insieme sui grandi temi dell’esistenza umana e il suo mistero. La vita è un viaggio e un’avventura che verrà raccontata mettendo a tema, per ogni puntata, una parola chiave. Le parole infatti non sono solo espressioni fonetiche ma scrigni che contengono verità che interpellano la coscienza, scuotono e mettono in movimento gli uomini nel lavoro quotidiano di trasformare il mondo; le parole ci mettono in cammino. E per la prima puntata la parola sarà ...

