È stato presentato questa mattina, giovedì, nella Sala Stampa della Santa Sede, il programma “Il Giubileo è cultura”, una serie di iniziative legate all’Anno Santo che si articoleranno durante il 2024 e l’inizio del 2025 in mostre e concerti. Sebbene infatti di valenza anzitutto spirituale, «la dimensione pastorale dell’Anno Santo non si limita alla sola esperienza di preghiera, ma si estende alla componente spirituale di tutta la persona e di ogni persona», ha spiegato l’arcivescovo Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo, che ha illustrato il programma degli appuntamenti insieme con monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e delle Scienze Sociali e don ...

