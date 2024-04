Micidiali strumenti di morte

New York, 4. Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata internazionale per la sensibilizzazione sulle mine e l’azione contro gli ordigni inesplosi, istituita dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel dicembre del 2005 con l’intento di mantenere all’ordine del giorno un argomento d’interesse planetario. Dopo ogni guerra, comincia un lungo e pericoloso lavoro di sminamento e di spolettamento: l’Onu calcola che, per ogni giorno di combattimenti, ce ne vogliano trenta di bonifica degli ordigni inesplosi, comprese le bombe sganciate dagli aerei. Chi pone in atto un bombardamento sa, a priori, che non tutti gli ordigni sganciati esploderanno: una parte di essi (fino al 25%) sprofonderà nel terreno minacciando, nei decenni futuri, i figli e i nipoti degli abitanti di quei luoghi. Nel mondo esistono centinaia di modelli di ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI