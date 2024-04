Spiritualità dei Minimi

Il 2 aprile 1507 nel castello di Plessis-lez-Tours, in Francia, spirava Francesco da Paola. Santo e taumaturgo, la sua testimonianza per il bene fatto ha varcato i confini della storia e del tempo. Fondatore dell’ordine dei Minimi, la sua spiritualità si diffonderà con facilità nel popolo di Dio, innamorato del suo modo di essere. Un’esistenza trascorsa nel silenzio e nella preghiera che, nel santo, fu la prova più autentica della veridicità del Vangelo. Nato nel 1416 a Paola, in Calabria, fin da piccolo è devoto del santo di Assisi di cui ne porta il nome, tanto da trascorrere un breve periodo della giovinezza presso una comunità francescana che spera di annoverarlo fra i suoi membri. Dopo un pellegrinaggio a Montecassino e ad Assisi comprende che il Signore vuole altro. Eremita e laico ...

