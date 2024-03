L’inverno demografico attanaglia l’Italia

Roma , 30. Si fa sempre più grave l’inverno demografico dell’Italia: secondo l’ultimo rapporto Istat diffuso ieri, nel 2023 si sono registrati solo 6 neonati ogni mille abitanti. I nuovi nati, infatti, sono stsati 379.000, con un tasso del 6,4 per mille in calo rispetto al 6,7 per mille del 2022. Ma la diminuzione è notevole se si guarda al 2008, ultimo anno in cui c’è stato un aumento delle nascite: 197.000 neonati in meno (-34,2 per cento). Di conseguenza, il numero medio di figli per donna è sceso da 1,24 nel 2022 a 1,20 nel 2023, avvicinandosi sempre più al minimo storico di 1,19 registrato quasi trent’anni fa, nel 1995. “Maglia nera” per la fecondità resta la Sardegna, ancora sotto il livello di un figlio per donna per il quarto anno consecutivo. In cima alla classifica, invece, c’è ...

