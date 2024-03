Roma , 26. Un grave incendio è divampato la notte scorsa nel Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr) di Macomer, in Sardegna. Le fiamme, partite da alcuni materassi, hanno divorato diverse stanze, causando numerosi i danni, ma nessuna vittima, né feriti. Il sospetto degli inquirenti è che ad appiccare il rogo siano stati gli ospiti del Centro. Secondo Irene Testa, garante regionale per i diritti dei detenuti in Sardegna, da mesi «la situazione nel Cpr di Macomer è esplosiva», anche a causa del decreto Cutro: «Chi deve rimanere in condizioni detentive per 18 mesi — spiega —, senza aver commesso alcun reato, viene preso dalla disperazione e dallo scoramento, situazioni che poi sfociano in gesti disperati».

