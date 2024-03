Sta attraversando tutta la regione ecclesiastica di Abruzzo-Molise, e quindi dal punto di vista amministrativo anche le due regioni e le sei province che ne fanno parte, la grande “Croce della pace dei giovani”, iniziativa voluta dalla pastorale giovanile abruzzese-molisana. La croce è partita da Teramo a ridosso dell’ultima Giornata mondiale della gioventù e in stretto collegamento con quanto vissuto l’estate scorsa dalle centinaia di giovani abruzzesi e molisani presenti alla Gmg di Lisbona. La conclusione di questo vero e proprio pellegrinaggio della pace e della fede è prevista in aprile, a Campobasso, dopo che la croce avrà toccato ben undici diocesi, entrando in chiese, parrocchie, santuari ma anche nei luoghi di aggregazione dei giovani e in quelli della sofferenza, come alcuni ospedali; di volta in ...

