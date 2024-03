Tra dignità e libertà

Una moderna e nefasta forma di schiavitù da debellare, un crimine che vede uomini, donne e bambini vittime di gravi forme di sfruttamento, tra cui il lavoro forzato e quello sessuale. La tratta di esseri umani — un misfatto commesso da criminali senza scrupoli che sfruttano i più vulnerabili — colpisce oltre 50 milioni di persone in tutto il mondo, con la percentuale di vittime, soprattutto donne e bambine, triplicata negli ultimi 15 anni. Un drammatico e abominevole fenomeno che riguarda tutti i Paesi, siano essi di origine, di transito o di destinazione delle vittime. Papa Francesco non ha usato mezzi termini per definire la tratta, «una ingiustificabile violazione delle libertà e delle dignità delle persone, dimensioni costitutive dell’essere umano voluto e creato da Dio, una piaga profonda ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI