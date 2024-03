La tratta degli esseri umani è spesso invisibile o esposta alla cultura dell’indifferenza che «ci anestetizza», come dice Papa Francesco, ma è un fenomeno in aumento in tutto il mondo ed in evoluzione nelle sue forme. A gettare nuova luce su questa piaga allarmante è stato il convegno “Le nuove schiavitù”, svoltosi ieri, 14 marzo, a Palazzo Borromeo, sede dell’Ambasciata italiana presso la Santa Sede. Sono decine di milioni le persone esposte alla tratta nel mondo, anche se proprio la sua natura di fenomeno “sommerso” la rende sfuggente a stime numeriche precise. «Stiamo parlando della schiavitù più estesa del nostro secolo», ha fatto notare Davide Dionisi, inviato speciale del governo italiano per la Libertà religiosa e moderatore dell’evento. Guerre, ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI