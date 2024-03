Terapie, malattie e pazienti nelle opere dello scrittore russo Scrittore ma anche medico di professione, il giudizio di Čechov sui medici e sulla medicina è spesso critico. Nei suoi lavori c’è tutta una folla di medici mediocri, di assistenti aspiranti a una cattedra di medicina o a un posto in ospedale, di sostituti e di supplenti. Petr Ignatevič, uno di questi, è «un uomo senza inventiva» e senza qualità, che avrebbe fatto «centinaia di preparati, con straordinaria precisione; avrebbe scritto molti trattati, aridi e rispettabili; avrebbe fatto decine di coscienziose traduzioni, ma non avrebbe inventato la polvere (…). Non un signore della scienza, ma un operaio» (Una storia noiosa). Poi ci sono i medici trascurati, come il dottor Chobotov de La corsia n. 6 che aveva smesso di ...

