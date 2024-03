Quaresima benedettina

Pasqua, risurrezione, rinascita spirituale: è la meta condivisa da ogni cristiano in “questo tempo forte”. Ora, come si vive questo periodo di attesa della Pasqua, in ambito monastico? Tra Piemonte e Valle d’Aosta sono diverse le comunità di preghiera che hanno condiviso le loro riflessioni con i lettori de «L’Osservatore Romano». «San Benedetto vuole che la vita monastica sia tutta permeata dallo spirito quaresimale», spiegano le monache benedettine dell’abbazia piemontese Mater Ecclesiae dell’Isola di San Giulio. Si tratta, tuttavia, di un tempo — proseguono — «inteso non come di afflizione, ma come occasione per intensificare la corsa gioiosa che ci farà giungere all’incontro con il Risorto. È importante allora — spiegano — aumentare la custodia degli impegni assunti con la ...

