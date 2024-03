«Viviamo giorno per giorno»

Il settore agricolo è una componente centrale dell’economia dell’Ucraina e la principale fonte di sostentamento per circa un terzo della sua popolazione. L’abbondanza di terreni fertili, le condizioni climatiche favorevoli e il contesto relativamente vantaggioso per gli investimenti hanno permesso al Paese non solo di nutrire i propri cittadini, ma anche di fornire cibo a milioni di persone in Asia, Africa, Medio Oriente e altrove. Prima della guerra, la quota del settore agricolo nel Pil ucraino era la più alta tra tutte le voci dell’economia, con oltre il 10%. Impiegava il 14% della forza lavoro e generava il 41% delle esportazioni totali. L’invasione su larga scala dell’Ucraina da parte della Russia, il 24 febbraio 2022, ha gravemente compromesso la produzione e il commercio di prodotti alimentari in tutto il Paese, ...

