Nel pomeriggio di sabato 2 marzo, alle 15, Francesco ha ricevuto a Casa Santa Marta il Comitato organizzatore della Giornata mondiale dei bambini, in occasione della pubblicazione del messaggio pontificio dedicato all’avvenimento. Ne ha dato notizia la Sala stampa della Santa Sede, informando che nel salutare i presenti il Pontefice ha rivolto loro alcune parole di ringraziamento, interrogandosi sulla sofferenza dei bambini, anche nelle situazioni di conflitto, sul loro sfruttamento, e augurandosi che la Giornata segni una «presa di coscienza» in questo senso. Il Comitato era guidato dal coordinatore, il francescano conventuale Enzo Fortunato, da monsignor Cesare Pagazzi, segretario del Dicastero per la cultura e l’educazione. Erano presenti il vice coordinatore del Comitato, Aldo Cagnoli, e i rappresentanti di alcune delle realtà più coinvolte nei preparativi, la Comunità di Sant’Egidio, la Cooperativa Auxilium, la Federazione italiana giuoco calcio, con il capo delegazione della Nazionale italiana, i vertici di Sport e Salute, le delegazioni del Comune di Roma, della Regione Lazio, del Gruppo Ferrovie dello Stato e delle varie istituzioni interessate all’organizzazione della Giornata. L’incontro è terminato poco dopo le 15.30.