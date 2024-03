Il xv secolo è stato il secolo del primo Umanesimo, che iniziò ad affermarsi dapprima in terra di Toscana e poi, via via, nel resto dell’Italia e dell’Europa. A sua volta, l’Umanesimo civile costituì il punto di arrivo di quello straordinario processo di trasformazione strutturale che ebbe inizio nel xii secolo con la nascita della civiltà cittadina. Mai si dimentichi, infatti, che è stato il nostro paese a donare al mondo il modello della città inteso come luogo di vita, e cioè civitas, e non già come spazio abitativo. La civitas, aveva scritto Cicerone, è la “città delle anime”, mentre l’urbs è la “città delle pietre”. Quale il principio regolativo dell’Umanesimo per quanto concerne la realtà economica? Il bene comune, vale a dire il bene che ...

