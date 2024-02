L’animazione affidata alle donne palestinesi È possibile continuare ad amare mentre infuria la tempesta della guerra? «Vi prego […] sopportatevi l’un l’altro con amore», esorta l’autore della Lettera agli Efesini. Questo versetto (4, 2) è il tema della Giornata mondiale di preghiera (World Day of Prayer) che si celebra in tutto il mondo domani, venerdì 1° marzo, con la speranza che la pace possa risplendere ovunque. I vari materiali e le testimonianze sono stati preparati da una commissione interconfessionale di donne della Palestina, con un lavoro faticoso portato avanti nel periodo della pandemia. La decisione di affidare la stesura di questi testi al comitato palestinese è stata presa nel 2017, durante il meeting internazionale della Giornata mondiale di preghiera tenutosi a Foz do ...

