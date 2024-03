L’incontro Magda&Nadia

Poche cose accadono per caso. O, forse, nessuna. Ma lo si capisce solo dopo. Così, solo dopo si è capito che “l’incontro” di questo mese non poteva che svolgersi a pochi passi dalla Stazione Termini, ospiti del Centro di ascolto della Caritas di Roma in via Marsala. Perché per Magda e Nadia, le due protagoniste, quella stazione non rappresenta semplicemente un luogo di transito. È molto di più, qualcosa che ha segnato, anche se in modi totalmente diversi, le loro vite.

Magdalena Podoiu, arrivata dalla Romania, oggi è ospite della Cittadella della Carità e in stazione ci ha vissuto quando non sapeva dove altro andare, conoscendone e subendone anche i pericoli. Nadia Terranova, invece, a Termini c’è arrivata quando ha deciso di lasciare la sua Sicilia e di mettere radici a Roma per dedicarsi alla scrittura, affermandosi come autrice di romanzi ed anche di libri per ragazzi.

Sarà per aver imparato a vedere e riconoscere l’altro anche nella confusione — quella delle relazioni che, oggi, assomiglia tanto al traffico dei passeggeri in una stazione ferroviaria — che la loro conversazione procede senza fretta, rispettosa, attenta, intima. Sono qui per parlare delle difficoltà delle donne senza dimora, ma presto i loro ragionamenti diventano confidenze. Come quelle tra due care amiche che hanno tanto da dirsi, prima di risalire sul treno delle loro vite.