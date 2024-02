Roma , 24. Trentaquattro persone stipate su una barchetta di soli 7 metri e ancora un naufragio di migranti: è avvenuto ieri al largo di Malta. Cinque le vittime, tra cui una donna, e otto i feriti. I naufraghi provenivano da Siria, Eritrea, Etiopia ed Egitto. Il loro natante in difficoltà è stato avvistato al largo di Zonqor Point e soccorso da una motovedetta. I sopravvissuti sono stati trasferiti presso il Centro per migranti di Safi. Questa ennesima tragedia di migranti nel Mediterraneo arriva mentre l’Italia si prepara a commemorare le 94 vittime del naufragio di Steccato di Cutro, in Calabria, avvenuto il 26 febbraio 2023. Un anno dopo, afferma la ong Refugees Welcome, «nulla è cambiato e nel Mediterraneo si continua a morire», tanto che dall’inizio del 2024 «si contano già ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI