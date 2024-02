Una memoria sovversiva

Nella Sala della Conciliazione del Vicariato di Roma, gremita oltremisura, nel pomeriggio di lunedì 19 febbraio si è svolta la tavola rotonda (Dis)uguaglianze: la diocesi in ascolto della città a 50 anni dai “Mali di Roma”. Non si è svolta la “commemorazione” di un convegno di mezzo secolo fa, ma si è voluto di nuovo interpellare la città e la diocesi, rinnovando l'appello e l’impegno alla responsabilità. Questo è stato il leit motiv degli interventi apertisi con i saluti del cardinale vicario Angelo De Donatis seguiti da quelli del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Il più netto nel precisare che non si tratta di nostalgia ma di uno sguardo al presente e al futuro della Chiesa nella città, è stato ...

