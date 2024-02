Più studi vanno mettendo in luce singole figure dell’episcopato italiano che hanno lasciato una traccia significativa nella Chiesa del ’900, negli anni che precedono il Concilio. È un’occasione per cogliere, nella continuità della vita della Chiesa, le caratteristiche di una stagione in cui già emergono i segni di cambiamento. Si segnala in proposito la biografia di Raffaello Delle Nocche, vescovo di Tricarico dal 1922 al 1960, Una sfida profetica (Leggimi edizioni, Cuneo, 2022, pagine 432, euro 28), a cura di Carmela Biscaglia, che, attraverso più saggi e la raccolta di testimonianze, ricostruisce la prolifica azione pastorale di un vescovo “del Sud per il Sud”. Delle Nocche opera a Tricarico (Matera), in una piccola diocesi della Basilicata, ventidue comuni localizzati sulle cime o lungo le falde dei ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI