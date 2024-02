Accompagnare fino alla Luce

La morte non esiste. È solo il passaggio per entrare nella Luce eterna di Dio. Ma quando a morire è un figlio, è naturale che entri nell’animo dei genitori un lutto che reca con sé un dolore difficile da descrivere a parole perché un evento del genere ha sempre un qualcosa di illogico e di innaturale: nessun genitore, infatti, potrebbe mai pensare di sopravvivere al proprio figlio. È questo il dolore che ha provato la stessa Vergine Maria che, sotto la Croce del Golgota, ha pianto il Figlio, pur fiduciosa e sicura della Risurrezione. Ha atteso tre giorni per vedere quella Croce tramutarsi da segno di morte a faro luminoso di nuova vita. Ed è su questa certezza della Risurrezione che è nato nel 2000, ad Alba, in Piemonte, “Santa Maria Porta del Cielo”, un gruppo di preghiera che ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI