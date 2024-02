«La finalità costituzionale della pena è una responsabilità repubblicana, che coinvolge tutti gli attori pubblici e privati che possono contribuire al suo perseguimento, ciascuno per la propria parte e con le proprie risorse», sono le parole sintetiche ma emblematiche del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Lazio, Stefano Anastasìa, in merito alla recente creazione di un laboratorio di cucina nel carcere femminile di Rebibbia e nella casa di reclusione. Un progetto partito pochi giorni fa, grazie alla collaborazione tra il Dap, Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, l’istituto alberghiero “Amerigo Vespucci”, già presente nella casa circondariale con alcuni corsi di istruzione, la Regione Lazio e Coop-Unicoop Tirreno, ...

