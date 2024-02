La moneta unica ha reso l’Europa una potenza globale Ora diventi strumento di coesione politica ...

Se l’euro non esistesse, «penso che avremmo un’Europa politicamente più marginale e divisa, spaccata lungo linee di faglia geopolitiche — il “mondo russo”, l’area mediterraneo-mediorientale in piena implosione, il regionalismo imperialistico della Cina — che sono quelle che oggi costituiscono una minaccia esiziale per le sue istituzioni politiche e per i valori democratici che ne costituiscono il fondamento». Andrea Guiso, professore ordinario di storia contemporanea presso il dipartimento di comunicazione e ricerca sociale della Sapienza, che nei suoi studi si sta occupando prevalentemente del rapporto tra economia e politica nei processi di integrazione europea, parla con «L’Osservatore Romano» di questi primi 25 anni di moneta unica (l’euro entrò in vigore il 1° gennaio 1999), tracciandone un ...

