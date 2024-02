«L’elemosina, la preghiera e il digiuno non possono ridursi a pratiche esteriori, ma sono vie che ci riconducono al cuore, all’essenziale della vita cristiana». Lo ha sottolineato il Papa durante la messa del Mercoledì delle Ceneri presieduta nel pomeriggio del 14 febbraio nella basilica romana di Santa Sabina all’Aventino. Pubblichiamo l’omelia pronunciata dal Pontefice durante la celebrazione caratterizzata dalla benedizione e dall’imposizione delle ceneri.

Quando fai l’elemosina, quando preghi, quando digiuni, abbi cura che ciò sia fatto nel segreto: il Padre tuo, infatti, vede nel segreto (cfr. Mt 6, 4). Entra nel segreto: questo è l’invito che Gesù rivolge ad ognuno di noi all’inizio del cammino della Quaresima.

Entrare nel segreto significa ritornare al cuore, come ammonisce il profeta Gioele (cfr. Gl 2, 12). Si tratta di un viaggio dall’esterno all’interno, perché tutto ciò che viviamo, anche la nostra relazione con Dio, non si riduca ad esteriorità, a una cornice senza quadro, a un rivestimento dell’anima, ma nasca da dentro e corrisponda ai movimenti del cuore, cioè ai nostri desideri, ai nostri pensieri, al nostro sentire, al nucleo sorgivo della nostra persona.

La Quaresima ci immerge allora in un bagno di purificazione e di spoliazione: vuole aiutarci a togliere ogni “trucco”, tutto ciò di cui ci rivestiamo per apparire adeguati, migliori di come siamo. Ritornare al cuore significa ritornare al nostro vero io e presentarlo così com’è, nudo e spoglio, davanti a Dio. Significa guardarci dentro e prendere coscienza di chi siamo davvero, togliendoci le maschere che spesso indossiamo, rallentando la corsa delle nostre frenesie, abbracciando la vita e la verità di noi stessi. La vita non è una recita, e la Quaresima ci invita a scendere dal palcoscenico della finzione, per tornare al cuore, alla verità di ciò che siamo. Tornare al cuore, tornare alla verità.

Per questo, stasera, con spirito di preghiera e di umiltà, riceviamo sul capo la cenere. È un gesto che vuole riportarci alla realtà essenziale di noi stessi: noi siamo polvere, la nostra vita è come un soffio (cfr. Sal 39, 6; 144, 4), ma il Signore — Lui e soltanto Lui, non altri — non permette che essa svanisca; Egli raccoglie e plasma la polvere che siamo, perché non venga dispersa dai venti impetuosi della vita e non si dissolva nell’abisso della morte.

Le ceneri poste sul nostro capo ci invitano a riscoprire il segreto della vita. Ci dicono: fino a quando continuerai a indossare un’armatura che copre il cuore, fino a quando a camuffarti con la maschera delle apparenze, a esibire una luce artificiale per mostrarti invincibile, resterai vuoto e arido. Quando invece avrai il coraggio di chinare il capo per guardarti dentro, allora potrai scoprire la presenza di un Dio che ti ama e ti ama da sempre; finalmente si frantumeranno le corazze che tu ti sei costruito e potrai sentirti amato di un amore eterno.

Sorella, fratello, io, tu, ognuno di noi, siamo amati di amore eterno. Siamo cenere su cui Dio ha soffiato il suo alito di vita, siamo terra che Egli ha plasmato con le sue mani (cfr. Gen 2, 7; Sal 119, 73), siamo polvere da cui risorgeremo per una vita senza fine preparata da sempre per noi (cfr. Is 26, 19). E se, nella cenere che siamo, arde il fuoco dell’amore di Dio, allora scopriamo che di questo amore siamo impastati e che all’amore siamo chiamati: amare i fratelli che abbiamo accanto, essere attenti agli altri, vivere la compassione, esercitare la misericordia, condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo con chi è nel bisogno. Perciò l’elemosina, la preghiera e il digiuno non possono ridursi a pratiche esteriori, ma sono vie che ci riconducono al cuore, all’essenziale della vita cristiana. Ci fanno scoprire che siamo cenere amata da Dio e ci rendono capaci di spargere lo stesso amore sulle “ceneri” di tante situazioni quotidiane, perché in esse rinascano speranza, fiducia, gioia.

Sant’Anselmo d’Aosta ci ha lasciato questa esortazione, che stasera possiamo fare nostra: «Fuggi via per breve tempo dalle tue occupazioni, lascia per un po’ i tuoi pensieri tumultuosi. Allontana in questo momento i gravi affanni e metti da parte le tue faticose attività. Attendi un poco a Dio e riposa in lui. Entra nell’intimo della tua anima, escludi tutto tranne Dio e quello che ti aiuta a cercarlo, e, richiusa la porta, cercalo. O mio cuore, di’ ora con tutto te stesso, di’ ora a Dio: Cerco il tuo volto. Il tuo volto, Signore, io cerco» (Proslogion, 1).

Ascoltiamo allora, in questa Quaresima, la voce del Signore che non si stanca di ripeterci: entra nel segreto. Entra nel segreto, ritorna al cuore. È un invito salutare, per noi che spesso viviamo in superficie, che ci agitiamo per essere notati, che abbiamo sempre bisogno di essere ammirati e apprezzati. Senza accorgercene, ci ritroviamo a non avere più un luogo segreto in cui fermarci e custodire noi stessi, immersi in un mondo in cui tutto, anche le emozioni e i sentimenti più intimi, deve diventare “social” — ma come può essere sociale ciò che non sgorga dal cuore? —. Persino le esperienze più tragiche e dolorose rischiano di non avere un luogo segreto che le custodisca: tutto dev’essere esposto, ostentato, dato in pasto alla chiacchiera del momento. Ed ecco che il Signore ci dice: entra nel segreto, ritorna al centro di te stesso. Proprio lì, dove albergano anche tante paure, sensi di colpa e peccati, lì il Signore è disceso, è disceso per sanarti e purificarti. Entriamo nella nostra camera interiore: lì abita il Signore, la nostra fragilità è accolta e siamo amati senza condizioni.

Ritorniamo, fratelli e sorelle. Ritorniamo a Dio con tutto il cuore. In queste settimane di Quaresima diamo spazio alla preghiera di adorazione silenziosa, nella quale rimanere in ascolto alla presenza del Signore, come Mosè, come Elia, come Maria, come Gesù. Ci siamo accorti che abbiamo perso il senso dell’adorazione? Ritorniamo all’adorazione. Prestiamo l’orecchio del cuore a Colui che, nel silenzio, vuole dirci: «Io sono il tuo Dio: Dio di misericordia e di compassione, il Dio del perdono e dell’amore, il Dio della tenerezza e della sollecitudine. [...] Non giudicare te stesso. Non condannarti. Non rifiutare te stesso. Lascia che il mio amore tocchi i più profondi e nascosti recessi del tuo cuore e ti riveli la tua stessa bellezza, una bellezza che hai perso di vista, ma che ti diventerà nuovamente visibile nella luce della mia misericordia». Il Signore ci chiama: «Vieni, vieni, lascia che io possa asciugare le tue lacrime e lascia che la mia bocca venga più vicino al tuo orecchio e ti dica: Io ti amo, ti amo, ti amo» ( H. Nouwen , In cammino verso l’alba, Brescia 1997, 233). Noi crediamo che il Signore ci ama, che il Signore mi ama?

Fratelli e sorelle, non abbiamo paura di spogliarci dei rivestimenti mondani e di tornare al cuore, ritornare all’essenziale. Pensiamo a San Francesco, che dopo essersi spogliato abbracciò con tutto sé stesso il Padre che è nei cieli. Riconosciamoci per quello che siamo: polvere amata da Dio, chiamata a essere polvere innamorata di Dio. Grazie a Lui rinasceremo dalle ceneri del peccato alla vita nuova in Gesù Cristo e nello Spirito Santo.



La processione dalla chiesa di Sant'Anselmo



Un ritorno all’essenziale lasciando da parte la mondanità: è l’invito che Papa Francesco rivolge quest’anno ai fedeli all’inizio del tempo di Quaresima. Nel pomeriggio del 14 febbraio, Mercoledì delle Ceneri, il Pontefice ha rinnovato all’Aventino l’antica tradizione romana delle stationes, che vede l’itinerario quaresimale scandito da soste di preghiera nelle chiese del centro storico dove sono custodite le memorie dei martiri.

Dapprima nella chiesa di Sant’Anselmo si è svolta la liturgia «stazionale», cui ha fatto seguito la processione penitenziale verso la basilica di Santa Sabina, dove il vescovo di Roma ha presieduto la liturgia eucaristica con la benedizione e l’imposizione delle ceneri.

Accompagnata dal canto delle litanie dei santi, la processione penitenziale è stata guidata dal cardinale penitenziere maggiore Mauro Piacenza. Ad aprire il corteo i monaci Benedettini di Sant’Anselmo e i padri domenicani di Santa Sabina, che poi, durante la messa, hanno imposto le ceneri e distribuito l’Eucaristia. Seguivano altri religiosi delle due comunità guidati dall’abate primate dei Benedettini, dom Gregory Polan, dal priore di Sant’Anselmo, Mauritius Wilde, e dal maestro generale dei Frati predicatori, Gerard Francisco Timoner iii. Con loro anche diciassette cardinali, tra i quali Pietro Parolin, segretario di Stato, e Giovanni Battista Re, decano del Collegio cardinalizio, e alcuni presuli. Tra loro gli arcivescovi Edgar Peña Parra, sostituto della Segreteria di Stato, Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni internazionali, e Luciano Russo, segretario della Sezione per il personale di ruolo diplomatico della Santa Sede. Presenti anche diversi ambasciatori. Passando davanti alla basilica minore dei Santi Bonifacio e Alessio, la processione ha condotto i celebranti alla vicina Santa Sabina, dove il Papa ha celebrato la messa, che è stata diretta dal maestro delle Celebrazioni liturgiche pontificie, l’arcivescovo Diego Ravelli, e accompagnata dai canti della Cappella Sistina, del coro guida e di quello dei monaci benedettini.

Al momento dell’atto penitenziale, il Pontefice è stato il primo, a capo chino, a ricevere le ceneri dalle mani del cardinale Piacenza. Quindi, a sua volta, Francesco le ha imposte al penitenziere maggiore.

Alla preghiera dei fedeli sono state elevate intenzioni per la Chiesa, per i sacerdoti, per i governanti, per i peccatori, per le vocazioni, per i poveri e i sofferenti, e per i defunti.

Al termine della celebrazione è stata cantata l’antifona mariana Ave, Regina Caelorum.