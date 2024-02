Impavida del Sud

In un periodo caratterizzato dalla triste conta degli atti di violenza sulle donne, arriva un libro che è un vero e proprio inno alla gioia dell’intraprendenza femminile, nel quale l’autore ha voluto fermare su pagina quaranta ritratti emblematici della storia italiana. In Le impavide del Sud. Donne che hanno cambiato la storia del Mezzogiorno (Les Flâneurs Edizioni, Bari, 2023, pagine 328, euro 19) Riccardo Riccardi ci fa viaggiare dall’anno Mille fino al Duemila attraverso le vite e le gesta di alcune donne che hanno cambiato la storia di quello che per molti è ancora il Mezzogiorno d’Italia. Le impavide di Riccardi sono nobili, borghesi, popolane, avventuriere, le cui storie vengono raccolte in capitoli dedicati alle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Le storie sono altresì il ...

