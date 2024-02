Nomina episcopale in Italia

Domenico Beneventi

vescovo di San Marino - Montefeltro



Nato l’8 febbraio 1974 a Castelmezzano (Potenza), arcidiocesi di Acerenza, ha compiuto gli studi filosofico-teologici presso il Seminario maggiore interdiocesano di Basilicata. Ordinato sacerdote il 3 luglio 1999 per il clero di Acerenza, è stato: vice-parroco, amministratore parrocchiale e parroco nella parrocchia Assunzione di Maria Vergine a Laurenzana, Potenza (1999-2010); direttore dell’Ufficio diocesano di pastorale giovanile (2000-2003) e di religione presso il Liceo scientifico statale Galilei di Potenza (2004-2007); amministratore parrocchiale a Pietrapertosa, Potenza (2008-2009), aiutante di studio presso l’Ufficio della Conferenza episcopale italiana (Cei) di pastorale giovanile (2008-2013); dal 2009, collaboratore nell’Ufficio per le comunicazioni sociali della Cei; dal 2013, parroco di San Nicola di Bari a Pietragalla, Potenza; dal 2013, docente ordinario di Teologia pastorale, Catechetica e Pedagogia presso l’Istituto Teologico di Basilicata. Dopo aver conseguito la licenza in Teologia dell’educazione (2016) e il dottorato in Teologia pastorale (2018) presso la Pontificia università Lateranense a Roma, dal 2021, è direttore dell’Ufficio catechistico diocesano. È inoltre: membro dell’Istituto Secolare dei sacerdoti missionari della Regalità di Cristo; formatore in Didattica digitale e Media Education presso l’Istituto Comprensivo di Pietragalla, Potenza; direttore dell’Ufficio pastorale giovanile diocesano; direttore dell’Ufficio comunicazioni sociali diocesano; assistente unitario regionale di Azione cattolica; assistente diocesano per il Settore giovani di Azione cattolica; assistente spirituale ed educatore professionale socio-educativo presso la Comunità di recupero per tossicodipendenti Emmanuel di Siano.