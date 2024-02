Hilde, l’arte e la vita a Roma

Nella Marsica, più precisamente a Magliano dei Marsi, Hilde Bauer — allora il suo cognome non era ancora accompagnato da Lotz, che fu quello del secondo marito — vi si recò quando erano trascorsi venti anni dal devastante terremoto del 1915 che fece oltre 30.000 vittime. Una delle sue prime fotografie riprendeva un’area affollata dal mercato che si presentava, in quella semplice ma vivace quotidianità, con l’evidente volontà di ristabilire il tempo perduto dopo la catastrofe. Il massiccio del monte Velino, con le sue due vette che si stagliano nel cielo era apparso maestoso e affascinante sin dal primo incontro, e poi Scanno, come tutto l'Abruzzo, e le altre zone rurali d'Italia che ebbe modo di conoscere e fotografare: con decenni d'anticipo rispetto a colleghi e fotoreporter come Henry Cartier Bresson, Mario ...

