Un impegno per comunità più umane e accoglienti

L’importanza dell’impegno di Papa Francesco al fianco dei migranti di tutto il mondo. L’ha messa in risalto, parlando con i media vaticani, Amy Pope, direttrice generale dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), ricevuta ieri dal Pontefice. Convinzione di Amy Pope è che Francesco cerchi costantemente di ricordare che la migrazione ha un volto umano. Guardando ad un anno denso di elezioni a livello globale, la direttrice generale dell’Oim ha fatto notare come «purtroppo in molti dibattiti politici» i migranti vengano «diffamati e incolpati di questioni e problemi all’interno delle società». In realtà, ha proseguito, la migrazione ha effetti positivi sui Paesi ospitanti, favorendo innovazione e sviluppo. Di qui l’invito a un impegno «per creare comunità più ...

Questo contenuto è riservato agli abbonati Cara Lettrice, caro Lettore,

la lettura de L'Osservatore Romano in tutte le sue edizioni è riservata agli Abbonati

ABBONATI