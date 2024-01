Ci sono delle regole che si applicano in guerra, un diritto internazionale che non dovrebbe mai essere messo in secondo piano: «Purtroppo queste regole non vengono rispettate». È la riflessione ai media vaticani di Volker Türk, Alto commissario dell’Onu per i diritti umani, ricevuto ieri in udienza da Papa Francesco. «Il Santo Padre è un campione della causa dei diritti umani nel mondo», ha affermato Türk nella conversazione. «Abbiamo discusso dei conflitti che devastano il mondo e dei pericoli dell’intelligenza artificiale», ha aggiunto. «Sappiamo che quando si combinano le piattaforme dei social media e l’intelligenza artificiale generativa, questo potrebbe avere un impatto negativo sullo spazio democratico perché si diffondono notizie false, fake news, ...

