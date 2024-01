Omero e la dignità ritrovata

Omero vive in Guinea-Bissau, uno dei paesi più poveri dell’Africa e tra i venti economicamente più fragili nel mondo. Qui sono tante anche le problematiche sanitarie, compresa la lebbra, che in molti pensano debellata ma che in realtà continua a farsi sentire con particolare intensità e con numeri importanti. La lebbra tuttavia oggi è curabile ed esiste la possibilità di un riscatto e di una vita “normalizzata”, come insegna proprio la storia di Omero: «Quando ho saputo di avere la lebbra, è cominciata la fase più difficile della mia vita. Avevo cercato di curare i sintomi con delle medicine tradizionali, che però non mi hanno aiutato. Quindici anni fa mi sono recato in un centro sanitario ma la diagnosi è arrivata ormai troppo tardi e i medici sono stati ...

