In Sud Sudan accolti oltre mezzo milione di sudanesi

Juba , 27. Il Sud Sudan ha accolto oltre mezzo milione di persone in fuga dalla sanguinosa guerra civile nel confinante Sudan. Lo ha reso noto l’Ufficio dell’Onu per il coordinamento degli Affari umanitari (Ocha), citato dalla Bbc. Nel suo ultimo rapporto sulla situazione della crisi sudanese, l’Ocha ha affermato che dal 15 aprile dell’anno scorso, quando in Sudan sono scoppiati i combattimenti tra le forze paramilitari e l’esercito, quasi 517.000 persone hanno attraversato il confine con il Sud Sudan per sfuggire alle violenze. In generale, ha precisato l’agenzia delle Nazioni Unite per le migrazioni (Oim), in Sudan sta avvenendo «il più grande movimento di popolazione al mondo». Le stime dell’Oim parlando di più di 7,7 milioni di persone costrette a fuggire dalle loro case in Sudan dall’inizio dei ...

